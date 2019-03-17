تجارب مذهلة لملايين السياح في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

ذكرت صحيفة «سيتي برس» الجنوب أفريقية، إن دبي تزخر بمناظر خلّابة وتجارب مذهلة للملايين من السياح الذين يزورون المدينة. وأوضحت الصحيفة أن المدينة تتمتع بأجواء المغامرة والسحر والابتكارات والخبرات المذهلة، وبفضل الهندسة المعمارية والهندسة الحديثة، تُعد دبي جنة الأحلام لقضاء العطلات.

ووصفت الصحيفة دبي بأنها مدينة عالمية تقع على ساحل الخليج العربي، والوجهة المفضلة للملايين من السياح من جميع أنحاء العالم سنوياً، وأن مطار دبي الدولي هو واحد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، بمرافقه الحديثة وتصميمه الأخاذ.

وأضافت: «تغص دبي بقائمة طويلة من مناطق الجذب السياحي، ولكن أعجوبة من العجائب كانت جزيرة النخلة الاصطناعية، في دبي لا يقومون فقط ببناء أبراج عالية متطورة، ولكن أيضاً جزر وقناة مائية تمتد كالشريان في جميع أنحاء المدينة -كل هذا وغيره في قلب الصحراء». وتابعت: «كانت رؤية منظر جوي لجزيرة النخلة، من طائرة هليكوبتر أمراً مدهشاً. لا عجب في أن تشكل الجزيرة جزءاً من أكثر المناطق السكنية شهرة في دبي». وهناك المزيد من الجزر في طور البناء، والتي من المخطط أن تكون أكبر من جزيرة النخلة الجميلة.