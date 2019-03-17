النظام المصرفي الإماراتي الأكبر في المنطقة من حيث الأصول

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

قال مصرف الإمارات المركزي إن النظام المصرفي بالدولة يعد الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً في تقرير حديث أن قيمة الأصول القائمة بلغت نحو 2.87 تريليون درهم مع نهاية 2018.

وأشار المركزي إلى أن ما لدى البنوك الإماراتية من أصول أجنبية باستثناء الفروع والمؤسسات المنتسبة في الخارج بلغ ما مجموعه 679.5 مليار درهم، منها 570.1 مليار درهم للمصارف الوطنية و109.4 مليارات درهم للبنوك الأجنبية.

وبنهاية ديسمبر الماضي كانت الأصول الأجنبية الأكبر للبنوك الإماراتية في الخارج بما في ذلك فروعها ومؤسساتها المنتسبة، في مصر بقيمة 51.3 مليار درهم، تليها المملكة المتحدة 46.1 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة بـ39.1 مليار درهم.

ومن بين البلدان العشرة شهدت ثلاثة بلدان أعلى زيادة على أساس ربع سنوي، وهي الولايات المتحدة بواقع 4.7 مليارات درهم أو ما نسبته 13.7% ومصر بواقع 4.1 مليار درهم أو ما نسبته 8.7% وعُمان بواقع 1.3 مليار درهم أو ما يعادل 6.4%.

وجاءت مصر على رأس البلدان الثلاثة التي سجلت أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 21.8 مليار درهم بنسبة 74% والولايات المتحدة الأمريكية بواقع 8.4% أو 27.2% وجزر كايمان بواقع 8 مليارات درهم أو 27.5%.

وذكر المركزي أن الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية انخفضت بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وتقسم فئات الأصول الأجنبية بنحو 149.5 مليار درهم في الأوراق المالية بقيمة مستحقة و141.1 مليار في الأصول المستحقة من المقر الرئيس والفروع، و120.2 ملياراً أصولاً مستحقة من بنوك أخرى، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنحو 9.5% و70.4% و1.1% علـى التوالـي.