الشركات الناشئة في الإمارات تستحوذ على 88 % من استثمارات المنطقة

المصدر: دبي - وام

حصلت الشركات الناشئة في الإمارات على 88% من قيمة الصفقات الكلية التي شهدها الشرق الأوسط في القطاع.

واستحوذت المشاريع المتخصصة في مجالات توفير الخدمات المحلية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية على 44% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما توزعت الصفقات الباقية على الخدمات اللوجستية (9.3%) والبرمجيات (7.1%) والإعلام (4.6%) والتعليم (4.6%) والنقل (4.6%).

تم الإعلان عن هذه الإحصاءات مع اقتراب استضافة دبي لملتقى الشركات الناشئة لعام 2019 AIM Startup الذي يعقد تحت شعار «تسخير الرقمية العالمية لتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة» بتنظيم مباشر من وزارة الاقتصاد، وذلك بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل بالتزامن مع فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي.