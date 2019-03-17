تعاون غرفة عجمان و«الإمارات لتنمية الفرانشايز»

المصدر: Ⅶ عجمان ــ البيان

استقبل عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أعضاء مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايزـ فاد برئاسة محمد هلال المهيري رئيس الرابطة، وذلك في مقر غرفة عجمان، بحضور عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ عضو مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

ورحب عبدالله المويجعي بالحضور وأكد دور الرابطة في دعم قطاع الفرانشايز، مشيراً إلى ضرورة زيادة المعارض والفعاليات الخاصة بالفرانشايز لتحفيز رواد الأعمال أصحاب العلامات التجارية إلى الولوج لأسواق خارج الدولة وكذلك استقطاب علامات تجارية ناجحة، كما أكد أهمية الإبداع والابتكار في مشاريع الفرانشايز وانعكاس ذلك على مدى نجاح واستدامة المشاريع.

واطلع الحضور على نبذة حول أعمال الرابطة ودورها في تعزيز خبرات مجتمع الأعمال حول أهمية الفرانشايز لا سيما أن نسبة نجاح المشاريع تتعدى 80%.

وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة عجمان ورابطة الإمارات لتنمية الفرانشايزـ فاد، ووقع المذكرة من جانب رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز سعادة محمد هلال المهيري رئيس الرابطة ومن جانب غرفة عجمان عبدالله سعيد النعيمي.

هذا وشهدت غرفة عجمان أعمال الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة رابطة الفرنشايز للعام 2019، وترأس الاجتماع سعادة محمد هلال المهيري بحضور أعضاء الرابطة، وتناول الاجتماع أهداف عمل دراسة مسحية لشركات الفرانشايز والمنهجية المتبعة لتنفيذ المسح، كما اطلع الحضور على توصيات اللجنة الاستشارية والفنية وأهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من تدريب وتوعية بأهمية ودور الفرانشايز في تطوير ونمو الأعمال.