«سياحة عجمان» تشارك بمعرض سوق السفر العربي في دبي

تستعد دائرة التنمية السياحية بعجمان للمشاركة في معرض سوق السفر العربي المقبل بدبي، الذي يعدّ أبرز معرض متخصص في قطاع التجارة والسفر بالمنطقة، والذي سينعقد بالفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو.

كما تشارك الدائرة في الحملة الترويجية المقبلة التي ستطلقها وزارة الاقتصاد الإماراتية في المملكة العربية السعودية وستشارك الدائرة فيها كعضو من أعضاء الوفد الذي يضم ممثلين عن الجهات السياحية الحكومية في دولة الإمارات.واختتمت الدائرة مؤخراً مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2019.

وإلى جانب الترويج للإمارة ومعالمها السياحية وأنشطتها وفعالياتها المتنوعة بهذا المعرض العالمي الرائد في قطاعي التجارة والسفر، التقى وفد الدائرة المستثمرين وخبراء الصناعة لتبادل الأفكار واستكشاف الاتجاهات والتطورات والابتكارات العالمية.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «حققت مشاركتنا في معرض برلين نجاحاً باهراً. فإلى جانب عقد عدد من الاجتماعات المثمرة، استقطبت الدائرة اهتماماً كبيراً بفضل معالم الجذب السياحي في الإمارة وما تتمتع به من فرص استثمارية.

وتمشياً مع توجهات القيادة في دولة الإمارات لإحياء تراثنا الغني، فقد عرضنا منطقة التراث التي تعدّ مشروعاً متعدد الاستخدامات بجوار متحف عجمان».

وسلّطت الدائرة الضوء على مرسى عجمان وهو وجهة بحرية جديدة تضم مجموعة متنوعة من المطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة. كما يحتوي المرسى على متنزه مائي فريد من نوعه إلى جانب أكبر نافورة تفاعلية في المنطقة وساحة يمكن أن تستوعب 300 شخص لممارسة الأنشطة والترفيه. عجمان-البيان