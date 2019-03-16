96.5 مليون مسافر عبر الناقلات الوطنية 2018

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

وصل عدد المسافرين عبر الناقلات الوطنية الأربع وهي «طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي» خلال العام الماضي إلى نحو 96.55 مليون مسافر، وهي نفس مستويات العام 2017 تقريباً بحسب التقارير السنوية لهذه الشركات.

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات اختتمت العام 2018 بمزيد من التميز حيث زاد عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة العام الماضي على 59 مليوناً، وقدمت على رحلاتها المغادرة من دبي أكثر من 66 مليون وجبة طعام، وناولت أكثر من 36 مليون حقيبة في دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطها البالغة 157 محطة في 86 دولة عبر قارات العالم.

ونقلت شركة الاتحاد للطيران في 2018 نحو 17.8 مليون مسافر بمعدل إشغال للمقاعد وصل إلى 76.4%، فيما انخفضت الطاقة الاستيعابية للمسافرين التي تقاس بعدد المقاعد المتوفرة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة 4%.

وأظهرت البيانات السنوية لشركة العربية للطيران أن الشركة نقلت على متن طائراتها ما يزيد عن 8.7 ملايين مسافر في 2018 بزيادة 2% لتحافظ بذلك على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد والذي بلغ 81% فيما أظهر التقرير السنوي لشركة فلاي دبي أن عدد المسافرين عبر شبكة الناقلة وصل إلى نحو 11 مليون مسافر، بزيادة سنوية معتدلة مقارنة مع 2017.