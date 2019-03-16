دبي ضمن قوى تقود «بلوك تشين»

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز السادس في قائمة القوى العالمية العشر التي تقود ثورة في تقنية «بلوك تشين» في العالم، متفوقة على أستونيا وهونغ كونغ والمملكة المتحدة والهند التي نشرها موقع«Good Time Nation»، وتصدرته كل من استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة ومالطا واليابان.

وأوضح تقرير الموقع الهندي المختص بأخبار تقنية الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وانترنت الأشياء والأتمتة ،أن دولة الإمارات تتمتع بواحد من أكثر الأنظمة الاقتصادية الصديقة للأعمال في العالم، وبالتالي فهي تتمتع باقتصاد سريع النمو، حيث بدأت العمل على العملات المشفرة ،وتعمل أيضاً على التحوّل إلى مدينة ذكية بمساعدة «بلوك تشين».