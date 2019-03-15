«الاتحادية للجمارك» تكرّم المتعاملين المبتكرين

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس في مقرها بدبي، المتعاملين المبتكرين الذين قدموا اقتراحات مفيدة لتطوير العمل الجمركي في الدولة خلال العام الجاري، وقام بتكريم المتعاملين محمد جمعة بوعصيبة المدير العام للهيئة، بحضور طارق بورحيمة مدير إدارة التطوير الجمركي بالإنابة. ومن أبرز المتعاملين المتميزين والمكرمين الدكتور خميس سعيد الكعبي.

وتتضمن قائمة الابتكارات التي تلقتها الهيئة من المتعاملين خلال عام 2019 فكرة تبني برنامج إدارة المخاطر الجمركية الذكي، ونظام ذكي لتطبيق الأفكار والابتكارات، ولوحة الابتكار الذكية، والخارطة الجمركية الذكية لتسهيل وصول المتعاملين للمنافذ المختلفة في الدولة، وبوابة السفر الذكية في المنافذ الجمركية، وشاشات القراءة الذكية، وقلم التفتيش الذكي، ونظام النجوم الجمركية للأفكار الابتكارية، والمساقات المهنية الجمركية، وبرنامج الموارد الذكية للشواغر الوظيفية الجمركية، ومكتبة الجمارك الذكية لأصحاب الهمم، ومراقبة المنافذ الذكية عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الاقتراحات.

وقال محمد بوعصيبة إن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون والشراكة مع المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وتوفير بيئة عمل محفزة ومبتكرة، انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي بالهيئة وقطاع الجمارك في الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف الارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين عن الأداء الجمركي في الدولة بصفة عامة، والخدمات الذكية والإلكترونية التي تقدمها الهيئة بصفة خاصة، ومن أبرزها خدمة الاستفسارات الجمركية وطلب بيانات إحصائية وتوفير النشرات الدورية المطبوعة والإلكترونية والتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وغيرها من الخدمات المعتمدة.

وأكد أن اقتراحات المتعاملين لها دور بارز في تطوير منظومة العمل الجمركي في الدولة بما تتضمنه من أفكار مبتكرة وإبداعية تؤدي إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الجمركية، وتسهيل وتيسير الإجراءات في قطاع الجمارك بالدولة بما يخدم وضع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية. ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أحدث النظم والتقنيات الإلكترونية الحديثة لاستلام وتنظيم مقترحات المتعاملين واستفساراتهم ضمن الخدمات التي تقدمها، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها.

وأوضح أن الهيئة تحرص من خلال فريق الابتكار على دراسة كافة الاقتراحات المقدمة من المتعاملين وتحديد مدى صلاحياتها للتطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى مشاريع فعلية تسهم في إسعاد المتعاملين ورفع مستوى الأداء الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية.