3.9 % تراجع معدلات التضخّم في دبي

المصدر: دبي - البيان

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 3.91% في شهر فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وذلك وفقاً للتقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء، الذي رصد تراجع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.09%، ما خفض التضخم بمقدار 2.65 نقطة، وقسم النقل بنسبة 7.26% مخفضاً التضخم بمقدار 0.78 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.87% بـ 0.23 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 9.65% بـ 0.20 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.99% بـ 0.12 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.70% بـ 0.05 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.40% بـ 0.02 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.23%.

في حين ارتفع مؤشر قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.36% التي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.03% التي دفعت التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 2.81% دافعة التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

وعلى الصعيد الشهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك في شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2018 بنسبة 0.45%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز والوقود بنسبة 0.59% التي خفضت التضخم بمقدار 0.25 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.61% بمقدار 0.08 نقطة، قسم النقل بنسبة 0.68% بـ 0.07 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.66% بـ 0.07 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.06%.

في حين ارتفعت أسعار كل من قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.35% التي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.06%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%. بينما استقرت أسعار كل من قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم، وقسم المطاعم والفنادق عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.