«عمومية» الخليج للمشاريع الطبية تقرّ توزيع 10% أرباحاً نقدية

المصدر: دبي - البيان

عقدت شركة الخليج للمشاريع الطبية الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين للجمعية العمومية للمساهمين أمس. وترأس الاجتماع الدكتور الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة.

واعتمد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كما صادقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 69.89 مليون درهم، ذلك في أعقاب تحقيق الشركة أرباحاً صافية بلغت 119.66 مليون درهم. وتم تحديد الأحد 24 مارس تاريخاً لاستحقاق الأرباح وآخر يوم للمشاركة 20 مارس، على أن يتم سداد الأرباح للمساهمين خلال شهر من تاريخ الاجتماع.

وبلغت نسبة الأسهم الممثلة بالاجتماع 79% من إجمالي رأس المال المدفوع. وخلال الاجتماع صادق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات (طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ) من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما تم انتخاب كروماك مدققين خارجيين للشركة عن العام 2019.

وقال الدكتور الشيخ فيصل بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة: حققت الشركة عامًا آخر من النمو، ويسرنا للغاية أن ينعكس هذا النجاح على مساهمينا من خلال توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال.