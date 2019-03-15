الإمارات تستقبل 8.92 ملايين زائر من أفضل 5 مصادر لأسواق السفر 2023

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير صادر مؤخراً عن سوق السفر العربي قبل انطلاقه عن أن الإمارات تستعد لاستقبال 8.92 ملايين زائر من أفضل 5 مصادر لأسواق السفر بحلول 2023.

ويوضح التقرير أن أكبر 3 أسواق للبلاد فيما يخص السياحة الوافدة هي الهند، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، كما سيزداد عدد الزوار الهنود المسافرين إلى الإمارات بمعدل نمو سنوي إجمالي يقدر بـ 7%، ما سيرفع عدد الزوار إلى 3.01 ملايين زائر 2023، في حين سيشهد الوافدون من المملكة السعودية والمملكة المتحدة زيادة 2% و1%، ما يؤدي إلى استضافة 1.76 مليون سائح سعودي و1.28 مليون سائح بريطاني للفترة نفسها.

وأعلن فندق «ذا إس البرشا» الذي يتخذ من مدينة دبي مقراً له، مشاركته الرسمية في سوق السفر العربي 2019، الحدث الدولي البارز في السفر والسياحة الذي يطلق العنان لفرص الأعمال في سوق الشرق الأوسط، بحيث يستهدف كلاً من الخبراء والمتخصصين في قطاعي السياحة الداخلية والخارجية، ويستمر هذا الحدث العالمي بين 28 أبريل إلى 01 مايو 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال شايليش جروفر، المدير العام لفندق «ذا إس البرشاء»: نحن سعداء بمشاركتنا في سوق السفر العربي، كونه أحد المعارض الرائدة في ميدان السفر على مستوى المنطقة، منوهاً إلى أن المعرض يوفر منصة استثنائية لتقديم ما يزخر به فندقنا الأول في الشرق الأوسط «ذا إس البرشا».