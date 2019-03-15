مركز «دناتا» في دالاس يحوز «اعتماد أياتا لمناولة الأدوية»

المصدر: دبي - البيان

حصلت دناتا، أكبر مقدم لخدمات الطيران في العالم، على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات مناولة الأدوية التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، وذلك لمنشأتها الحديثة المخصصة لمناولة الأدوية في دالاس. ويؤكد الاعتماد قدرة دناتا على نقل الأدوية وفقاً لأشد وأرفع المعايير العالمية.

وكانت دناتا افتتحت مركزاً للشحن في مطار دالاس فورت وورث الدولي في نوفمبر 2017. ويشتمل المركز، البالغة مساحته 37000 قدم مربعة، على مرفق لمناولة المنتجات سريعة العطب مساحته 14000 قدم مربعة، وهو مخصص لحلول سلسلة الشحن المبتكرة ويديره موظفون ذوو خبرة لضمان محافظة الأدوية والفواكه والخضروات والأسماك الطازجة والمأكولات البحرية واللحوم والزهور على فعاليتها ونضارتها خلال مختلف مراحل عملية النقل الجوي. وأنجزت دناتا خلال الأشهر الـ12 الماضية مناولة أكثر من 500 طن من المنتجات سريعة العطب في دالاس.

وتعد دناتا أول شركة خدمات أرضية في أمريكا الشمالية تحظى بهذا التقدير لحفظ ومناولة ونقل الأدوية. ويعد التقدير بمثابة شهادة تمنحها أياتا تأكيداً على اتساق خدمات مناولة المنتجات الدوائية والاعتراف بها عالمياً، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الشحن الجوي والتخزين المؤقت، وتلبي المعايير وعمليات التقييم الصارمة التي تتطلبها الشهادة أو تتجاوز العديد من الأنظمة العالمية المعمول بها حالياً.

وكانت أياتا قد وضعت برنامجاً لتقديم شهادة معتمدة عالمياً لمناولة الأدوية تركز على الشحن الجوي والتخزين المؤقت، وتلبي المعايير والتقييمات الصارمة لهذا الاعتماد أو تفوق الكثير من اللوائح العالمية المطبقة حالياً. وقد أثبتت دناتا بنيل هذا الاعتماد قدرتها على التعامل مع المنتجات الدوائية بأمان وموثوقية.

وتستثمر دناتا باستمرار في أحدث تقنيات مناولة الأدوية في العالم، وهو ما يؤكده نيل مرافقها في أمستردام ودبي وسنغافورة وتورنتو اعتماد أياتا لمناولة الأدوية، إضافة إلى شهادة GDP لمرافقها في أمستردام ولندن ومانشستر وسنغافورة وزيوريخ.

وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا الولايات المتحدة: يجسد هذا الإنجاز التزامنا بتلبية أعلى معايير الصناعة ويعزز مكانتنا بوصفنا رائداً عالمياً في التعامل مع المنتجات سريعة العطب، وسنواصل الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا لتقديم خدمات آمنة وعالية الجودة ومبتكرة لعملائنا.

وبدأت دناتا عمليات المناولة الأرضية والشحن في الولايات المتحدة في عام 2016، واستثمرت منذ ذلك الحين 45 مليون دولار في المرافق والمعدات والتدريب والتكنولوجيا، في الوقت الذي تواصل توسيع عملياتها في هذه الدولة. وأضافت دناتا خلال العامين الماضيين 1000 موظف إضافي إلى فريقها ليزيد عدده حالياً على 3500. وتخدم الشركة حالياً أكثر من 60 شركة طيران في 28 مطاراً في الولايات المتحدة بعد فوزها بـ48 عقداً جديداً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وتوفر دناتا، المزوّد للخدمات الجوية لأكثر من 300 شركة طيران، خدمات المناولة الأرضية والشحن وتموين الرحلات في 129 مطاراً ضمن 19 دولة. وتأسست دناتا عام 1959، وتعمل من خلال 127 مطاراً عبر العالم، وتشمل عملياتها خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفريات وتموين الطائرات في 84 دولة عبر القارات الست، وتقوم يومياً بخدمة أكثر من 1700 رحلة و320 ألف راكب ومناولة 7700 طن من الشحنات، وترتيب أكثر من 19 ألف حجز فندقي وتحميل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على الرحلات الجوية.