شركات أمريكية تشيد بجهود «أبوظبي للجودة»

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وفداً تجارياً من الشركات التجارية الأمريكية برئاسة جوزيف تريتلر، نائب رئيس إدارة السياسة الدولية في المعهد الوطني الأمريكي للمعايير.

وضم الوفد ممثلين عن المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، والمعهد الأمريكي للبترول، والجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيك، وشركة ايتون، والرابطة الدولية لمسؤولي السباكة والميكانيك، والمجلس الدولي للترميز، والرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية، وشركة مختبرات المعايير والجودة، ووزارة التجارة الأمريكية.

وتأتي الزيارة في إطار التعرف على رؤى الجهات الإماراتية وتبادل وجهات النظر حول فرص الشراكة والتعاون المتاحة أمام الشركات الأمريكية، حيث تم خلال الزيارة مناقشة واستعراض العديد من المواضيع المهمة وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الشركات الأمريكية. وعبّر الوفد الزائر عن إعجابه بما شاهده واستمع إليه من مسؤولي المجلس، وأشاد بخدماته وبالمستوى المتميز الذي وصل إليه في مجال الجودة والمطابقة