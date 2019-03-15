خلف الحبتور يبحث التطورات الاقتصادية مع السفير الفرنسي

المصدر: دبي - البيان

استقبل خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى الإمارات، في المقر الرئيس لمجموعة الحبتور، وناقش الطرفان التطورات الاقتصادية في الإمارات ودبي على وجه الخصوص، إضافة إلى القضايا المحيطة بالسلام الإقليمي والاضطرابات الجيوسياسية حول العالم.

وشدّد السفير على أهمية التعاون المتبادل لتحسين جميع القطاعات في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن العالم يحتاج إلى السلام والاستقرار كي يتمكن من تحقيق الازدهار. ولفت السفير، في حديثه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إلى أن أعداد المواطنين الفرنسيين المقيمين حالياً في دبي تصل إلى 25 ألفاً، ما يجعل منها الجالية الفرنسية الأكبر حجماً على مستوى المدن العربية في الشرق الأوسط. وأضاف: يُحب المواطنون الفرنسيون الإقامة والعمل في دبي.