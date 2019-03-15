3.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع، 3.7 مليارات درهم.

وتم تسجيل 936 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة مليار درهم، و847 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 83 مليون درهم، في منطقة رأس الخور الصناعية الأولى. وتصدرت الحبية الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين بمنطقة مرسى دبي.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 113 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة، بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 61 مليونا.

وسجلت الرهونات 1.6 مليار درهم، ومنها 88 رهن أراضٍ بقيمة 1.3 مليار درهم، و144 رهن فلل وشقق، بقيمة 295 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بـ 257.3 مليون درهم، ورهن في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 204 ملايين.

وحققت التصرفات أمس، مليار درهم، حيث تم تسجيل 193 مبايعة بقيمة 863 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 672 مليون درهم، و165 مبايعة للشقق والفلل بـ 191 مليونا .