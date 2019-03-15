برج جديد ينضم إلى مجمع «بيكسل» بمشروع «ميكرز ديستريكت»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «إمكان» للتطوير العقاري إطلاق المبيعات لبرجها الأحدث في مجمع «بيكسل»، المرحلة الأولى من المجمّعات متعددة الاستخدامات التي تطورها الشركة في مشروعها العقاري «ميكرز ديستريكت» على جزيرة الريم، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل. وتنطلق مبيعات المشروع المقرر افتتاحه خلال الربع الثاني 2021، يومي 16 و17 مارس في المقر الرئيس لشركة «إمكان» في ميناء زايد بأبوظبي.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: مشروع بيكسل يضم 525 وحدة سكنية في 7 أبراج، وسيكون المجمّع محاطاً بالحدائق، وسيضُم ساحة مركزية مخصصة للمشاة، وستغدو هذه المساحة موطناً لمزيج متميز من المطاعم والمقاهي والمساحات المخصصة للتجزئة والمكاتب، وهو يقع على مسافة 400 متر عن أول شاطئ عام ضمن مجمع في جزيرة الريم، و300 متر عن ساحة الوجهة المائية.