دبي تستضيف ملتقى لتعزيز الابتكار بالخدمات المالية

المصدر: دبي - البيان

يجتمع أكثر من 300 من قادة القطاع المالي والمصرفي في دبي للمشاركة في فعاليات ملتقى «فينوفيكس الشرق الأوسط»، التي تقام الثلاثاء المقبل في فندق العنوان مارينا في دبي، لبحث آخر التطورات والابتكارات في قطاع الخدمات المالية، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية متعددة القنوات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البلوك تشين وحلول تعزيز تجارب العملاء.

ويسلط الملتقى، الذي يحظى بدعم من إكسبو 2020 دبي ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وشركات نيوجين سوفت وير تكنولوجيز، الضوء على التحديات والفرص المتاحة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، ويجمع نخبة من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية وممثلين عن البنوك المركزية والمحلية والمؤسسات المالية العالمية في المنطقة، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وقال شهباز أحمد، المدير التنفيذي لشركة إكسبيكس، الجهة المنظمة للحدث: «تعد منطقة الشرق الأوسط من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم في مجال الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال. ومع ارتفاع أعداد السكان الأصغر سناً والأفضل تعليماً والأكثر تطلباً، إلى جانب التنوع المتزايد في المنتجات والخدمات المالية وتشديد المتطلبات التنظيمية لتعزيز الرقابة على العمليات وتطوير منظومات مالية آمنة، تستثمر المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة مبالغ كبيرة لمجاراة نظرائها العالميين أو التفوق عليهم».

وسيقام مؤتمر فينوفيكس بمشاركة خبراء من 8 بلدان، هي الإمارات والسعودية والبحرين والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان ومصر.