46 % نموّ الودائع الحكومية إلى 298 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

رفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية (الاحتياطي الأجنبي) إلى 347.98 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ 326 ملياراً في يناير 2018، بنمو سنوي 6.7%، وبلغ النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج 278.86 مليار درهم بنمو 9.4%.

وارتفعت قيمة الودائع الحكومية إلى 297.6 مليار درهم، مقابل 203.7 مليارات في يناير 2018، بنمو 46% أو ما يعادل 94 مليار درهم.وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أمس، أن الأصول الأجنبية الأخرى ارتفعت إلى 13.15 مليار درهم ، بنمو 127.5%، فيما وصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 55.97 مليار درهم بانخفاض 14.3%.

ونمت السيولة المصرفية «ن3» (الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، ومختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية) بمقدار 122.2 مليار درهم، ما زاد من إجمالي رصيده التراكمي إلى 1.6 تريليون درهم.

وبلغت قيمة الودائع المصرفية النقدية 414.9 مليار درهم، فيما وصلت قيمة الودائع شبه النقدية (التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) نحو 819.5 مليار درهم. وارتفع النقد المصدر، (الذي يشمل النقد المتداول خارج وداخل البنوك) إلى 85.8 ملياراً، في حين ارتفع رصيد النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) إلى 71.1 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية إلى 362.5 مليار درهم، منها 139.4 مليار درهم لرصيد شهادات الإيداع ونحو 121.2 مليار درهم لرصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك و85.8 مليار درهم للنقد المصدر.

وارتفع إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك عبر نظام «يو أيه إي إف تي إس» إلى 906.4 مليارات درهم، بزيادة على أساس شهري 3.8% مقارنة بنحو 873.5 مليار درهم في ديسمبر الماضي، وعلى أساس سنوي زادت بنحو 3.9%، وتوزعت التحويلات بواقع 632.7 مليار درهم لصالح البنوك مقابل 273.3 مليار درهم تحويلات الأفراد.

ووصلت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات إلى 105.4 مليارات درهم موزعة على 2.259 مليون شيك، وبلغ إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المركزي 17.9 مليار درهم، فيما بلغت السحوبات 17.8 مليار درهم.

3.9 %

نمو التحويلات إلى 906 مليارات درهم

1.6

تريليون سيولة المصارف بنمو 8.2 %

415

ملياراً الودائع المصرفية النقدية

105

مليارات إجمالي مقاصة الشيكات

819.5

ملياراً الودائع شبه النقدية