دبي وأبوظبي ضمن أفضل مدن العالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدرت دبي مدن المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلّت في المرتبة الـ 32 ضمن قائمة أفضل 48 مدينة في العالم، متفوقة على ميونيخ وفيينا وشانغهاي وموسكو، حسب مؤشر مؤسسة تابيستري البريطانية للأبحاث التي تتخذ من لندن مقراً لها.

كما ضمت القائمة أيضاً مدينة أبوظبي التي حلّت في الترتيب الـ 40 عالمياً والثاني إقليمياً. وذكرت «تابستري» أن مدينة دبي كما لو كانت مصممة لتناسب موقع إنستغرام، لأن صور غالبية معالمها تستحق النشر، وتنتشر بشدة على هذا الموقع، ويحب سكان دبي الخروج والتنزه. وأفادت الأرقام أن 82% منهم تناولوا طعامهم خلال الأسبوع الماضي. ويفتح نحو 100 مطعم جديد في دبي كل شهر تقريباً.

وقال التقرير عن مدينة أبوظبي، تتغير إلى الأفضل بسرعة كبيرة، حتى أنها تعد من بين أسرع مدن العالم في معدل التغيير.