«الفطيم الهندسية للتقنية تفتتح صالة عرض ومركزاً فنياً لـ«توتو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الفطيم الهندسية للتقنية، المؤسسة الهندسية متعددة التخصصات، افتتاح صالة العرض بحلتها الجديدة والمركز الفني لعلامة توتو اليابانية في دبي، بهدف تلبية مستويات الطلب المتنامية على الأدوات الصحية في الدولة.

تم افتتاح الصالة التي تقع في شارع صلاح الدين بمنطقة ديرة بحضور عبد الله حاج علي، مدير مجموعة العقارات والضيافة، ومورلي س، المدير الإداري لشركة الفطيم الهندسية للتقنية، ووسيم حيدر، مدير عام قسم المبيعات والتجارة لدى الفطيم الهندسية للتقنية، إلى جانب دايسوكي إندو، المدير العام لدى توتو آسيا أوقيانوسيا - فرع الشرق الأوسط، ودايسوكي ناكانو، مدير عام المبيعات لدى توتو آسيا أوقيانوسيا - فرع الشرق الأوسط.

ويقدم المركز الفني عروضاً حول أحدث منتجات توتو مع تسليط الضوء على التقنيات المبتكرة التي توفرها العلامة، بما يشمل منتجات نيورست وووشلت.

وتقدم علامة توتو الابتكارات اليابانية المتميزة في مجال الأدوات الصحية للعملاء في المنطقة. وتشتمل قائمة منتجات العلامة على أعمال التلميع بتكنولوجيا سيفيونتكت، وأنظمة التنظيف، وصنابير ذاتية التشغيل بواسطة أجهزة استشعار، وتكنولوجيا هايدروتكت، وتصاميم عديمة الحواف، وتقنية إي ووتر بلس للتنظيف، ومنتجات صديقة للبيئة.

وتمتد الشراكة الناجحة بين «الفطيم الهندسية للتقنية» وعلامة «توتو» على مدار 21 عاماً مع خبرة طويلة للشركة على مدار 40 عاماً من العمليات في الإمارات.