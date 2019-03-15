«أركان»: تزايد المنافسة حدَّ من ارتفاع أسعار الإسمنت

المصدر: أبوظبي- البيان

قال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «أركان» لمواد البناء، إن الأداء الجيد للشركة في عام 2018، يرجع إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للشركة، التي وضعها مجلس الإدارة وجهود فريق الإدارة العليا المستمر لتحسين هوامش الربح من العمليات التشغيلية بجانب فتح أسواق تصدير جديدة لمنتجاتنا المتخصصة، مضيفاً أن التوازن في محفظة منتجاتنا وجودتها العالية ونهجنا الصارم في ضبط التكاليف سيسهم في تعزيز مستوى مرونتنا وقدرتنا على الصمود المتواصل.

وشهدت وحدة تصنيع الإسمنت زيادة في الأرباح نتيجة لخفض النفقات المباشرة والإيرادات الواردة من بيع أصول مصنع الإسمنت القديم. وعلى الرغم من ذلك، فقد انخفضت إيرادات الوحدة بشكل طفيف نتيجة استمرار التحديات في سوق الإسمنت من جراء ارتفاع القدرة الإنتاجية مقارنة بالطلب في السوق المحلية ودول الخليج وتباطؤ التصدير، ما أدى إلى تزايد المنافسة والحد من ارتفاع أسعار بيع الإسمنت.

وسجلت شركة أركان في عام 2018، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 77% إلى 53.46 مليون درهم مقارنة مع 30.17 مليون درهم في عام 2017، وذلك نتيجة زيادة هامش الربحية، وتحقيق وفورات في تكاليف التمويل نتيجة تحسن إدارة السيولة النقدية وسداد قروض مستحقة، بالإضافة إلى تسجيل جزء من إيرادات بيع أصول «مصنع الإمارات للإسمنت (القديم) الذي تم إغلاقه في نهاية 2016.

وذلك بمبلغ 21.9 مليون درهم فقط. وشهدت الإيرادات الإجمالية للمجموعة زيادة بنسبة 6.5% خلال عام 2018 لتصل إلى 967.63 مليون درهم مقارنة مع 908.59 ملايين درهم خلال العام 2017، ويرجع هذا التحسن إلى زيادة ملحوظة في المبيعات عبر مختلف وحدات الأعمال: الأنابيب، والأكياس والطابوق بالإضافة إلى إعادة تصنيف إيرادات النقل في العام 2018.

وسجلت وحدتا إنتاج الأنابيب والمونة الجافة نمواً قوياً في المبيعات على مدار العام، حيث شهدت وحدة الأنابيب نمواً في حجم صادراتها إلى أسواق الشرق الأقصى وأفريقيا الوسطى، في حين ارتفعت مبيعات وحدتي الطابوق والمونة الجافة في السوق المحلية، بفضل الطلب العالي عليها لتلبية احتياجات مشاريع الإنشاءات الجارية في دولة الإمارات.