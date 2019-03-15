«دبي الملاحية» همزة الوصل بين الشبكات الدولية

المصدر: دبي - البيان

قال موقع ماريتايم جيت إن مدينة دبي الملاحية تلعب دوراً حيوياً في الربط بين الشبكات البحرية الإقليمية والدولية.

وأضاف أن سُلطة مدينة دبي الملاحية تبذل جهوداً كبيرة من أجل جعل دبي مركزاً ملاحياً عالمياً. وأسهمت دبي في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى في النقل البحري تتيح مميزات تنافسية مستدامة طويلة الأجل في صناعة النقل البحري، وتحتل سُلطة دبي الملاحية المركز الخامس عالمياً في مؤشر التنافسية والجاذبية لعام 2017 حسب مجموعة مينون الاقتصادية، كما وفرت السلطة حالياً 76 ألف وظيفة في قطاع النقل البحري في دبي2017.

وسجلت صناعة النقل البحري في دبي نمواً بنسبة 25% خلال السنوات الأربع الماضية، وبلغت عائدات مدينة دبي الملاحية الأيقونية 26.9 مليار درهم. وتهدف السُلطة إلى جذب الشركات لتجعل من دبي مركزاً للشحن واللوجستيات، وتقوم بتحسين اللوائح والتنظيمات البحرية واستراتيجيات التشغيل.