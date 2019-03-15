«فود تو جو» يدعم رواد الأعمال في قطاع المأكولات

المصدر: دبي- البيان

يمثل «فود تو جو»، المطبخ المبتكر الذي يستند نموذج عمله إلى تحضير وتوصيل وجبات الطعام لصالح علامات تجارية أخرى، بداية حقبة جديدة لقطاع الأطعمة والمشروبات في دبي بتوفيره كل المستلزمات الأساسية التي يحتاجها رواد الأعمال لتجسيد مفاهيمهم الخاصة في هذا القطاع.

ويعمل «فود تو جو» في منطقة الخليج التجاري بمطبخ حديث يحمل شهادة «تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة»، ويضم فريقاً من خبراء الطهي المتخصصين الذين يقومون بتحضير وجبات الطعام بناء على وصفات يتم تحويلها إليهم من رواد الأعمال أصحاب العلامات التجارية العميلة عبر مركز اتصال داخلي. ويتم دعم رواد الأعمال أيضاً بخدمة توصيل كاملة تتيح لهم النهوض بأعمالهم، وإنشاء شبكات توصيل خاصة بهم.

وقال وائل الخشن الشريك المؤسس ومدير العمليات في «فود تو جو»: يشكّل نموذج أعمالنا مستقبل قطاع الأطعمة والمشروبات لمساهمته في تقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية لأصحاب المشاريع الراغبين بتطوير أعمالهم التجارية في هذا المجال. وانطلاقاً من ذلك، يحقق فود تو جو حلم الكثيرين من رواد الأعمال الطموحين عبر إتاحة الفرصة أمامهم لتطبيق مفاهيمهم المبتكرة بأقل التكاليف الممكنة.

ويعتبر «فود تو جو» بمثابة مطبخ افتراضي مزود بكل ما يلزم من العاملين المختصين والتجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتمكين رواد الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة في عالم الطهي من تقليل النفقات الرأسمالية وتوفير الكثير من الوقت والجهد لتحقيق طموحاتهم التجارية.