جائزة «نجوم ريادة الأعمال» تحتفي بالإنجازات في القطاعات الحيوية

المصدر: دبي - البيان

أعلن القائمون على جائزة «نجوم ريادة الأعمال 2019» أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أخيراً في دبي، حيث تعدّ دورة هذا العام من أكثر الجوائز المرموقة والموّجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور رفيع المستوى لنخبة من أهم الشخصيات، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلي القطاعين العام والخاص، والمديرين التنفيذيين في شركة «سي سويت» (C-suite).

وقالت جيورجينا أوهارا، الشريك المؤسس لشركة «سي بي آي للأعمال» /‏‏ مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة - ما وراء الحدود 2019:

«نحن فخورون جداً بتسليط الضوء على الدور الرائد للشركات الصغيرة والمتوسطة وإنجازاتها ونجاحاتها غير المسبوقة. ونتوجه بكل الشكر والتقدير للقائمين على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على جهودهم المتواصلة لتطوير طرق جديدة ومبتكرة لقيادة وتحفيز الكوادر العاملة في هذا القطاع الذي شهد هذا العام نمواً كبيراً وإنجازات عديدة.

ولقد تميّز حفل توزيع جوائز «نجوم الأعمال» بالمصداقية والشفافية، بالإضافة إلى الاختيار الدقيق للفائزين، مما يعد مسألة صعبة بالنسبة لنا في ظل ما تقدّمه مختلف الشركات والمؤسسات من إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات. ومع ذلك، لقد اخترنا المؤسسات الرائدة التي تركت بصمة إيجابية وحققت نقلة نوعية في الشركات الصغيرة».

دعم التنمية

وقال ريتشارد ريلستون، مدير قسم المبيعات وإدارة العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «سيغنا الشرق الأوسط للتأمين»: «من الرائع الاحتفاء بنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، ودولة الإمارات على وجه الخصوص.

وندرك في «سيغنا» مدى تأثير هذا القطاع المهم على مسيرة التنمية في المنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد دولة الإمارات. وفي ظل النمو المطرد لهذا القطاع، ترتفع أيضاً توقعات الموظفين، وهنا يأتي دورنا في توفير خبرتنا العالمية لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول وخدمات التأمين الصحي المناسبة وتزويدها بالأدوات التي تساعدها على النمو والازدهار».

معايير

ومنذ انطلاقها قبل أكثر من 13 عاماً، تميزت جوائز نجوم ريادة الأعمال بتبني فئات ومعايير متنوعة لتقييم الشركات المشاركة والتي شملت قصص نجاح وتفوق، وإنجازات استثنائية، ومكانة رائدة في السوق.

وتم استضافة دورة عام 2019 بالشراكة مع «سيغنا الشرق الأوسط للتأمين»؛ شركة «دبي الجنوب»، الشريك الرسمي للمناطق الحرة؛ «الاتحاد للطيران»، شريك الطيران الرسمي؛ «تويوتا»، الشريك الحصري للسيارات، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل «حوكمة» ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والشركاء الداعمين مثل «هابنايز»، «الكسواني للمحاماة»، «مجموعة أورينت بلانيت»، و«بلانت شوب الإمارات».

قائمة الفائزين

• فئة جائزة رائد الأعمال العائلية للعام: أنافيا ناريان، مدير إداري، هنترز فودز المحدودة إيست ش.

• جائزة الريادة في رسم المستقبل: فاروق واسيل، رئيس عالمي للمدارس معقولة التكاليف، جيمس أدوكيشن.

• جائزة ريادة الشباب للعام: براء أحمد، المدير التنفيذي، زيوبي .

• جائزة رائد نجوم الأعمال (للرجال) 2019: مايكل لحياني، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة بروبرتي فايندر.

• جائزة رائدة نجوم الأعمال (للسيدات) 2019: كاميليا علاو، ماي بزنس كونسالتينغ دي.أم.سي.سي.

• جائزة ريادة الأعمال الاجتماعية للعام: دانا ليبارتس، عضو مؤسس وشريك في إيكوكوست هولدينغز ليميتد.

• جائزة الموزع الرقمي للعام: سيباستيان ستيفان، المدير التنفيذي لشركة لودمي

• جائزة الشركة الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثيراً للعام: عمر الهزاع، المؤسس والمدير التنفيذي للبوابة الإلكترونية فرانشايز أرابيا.

• جائزة نجوم ريادة الأعمال - التميز المؤسسي الشامل: أشيش بانجابي، مدير العمليات، جاكيز لحلول الأعمال - شركة ذات مسؤولية محدودة.

• جائزة نجوم الأعمال ـ الشركات الريادية: نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت.

تم إعلان الفائزين هذا العام بعد عملية تقييم دقيقة، حيث اطلعت لجنة تحكيم مستقلة على طلبات الترشيح التي تمّ النظر فيها بدقة وشفافية قبل الإعلان عن النتائج. وتهدف جائزة «نجوم ريادة الأعمال 2019»، إلى اختيار أفضل الشركات وضمت 10 فئات، حيث ضمت كل فئة خمسة مرشحين. كما تم منح «جائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة - 10X» للمرة الأولى هذا العام تكريماً لرائد الأعمال الذي كان له تأثير بارز على مدى السنوات العشر الماضية، والذي من المحتمل أن يؤثر أيضاً في مجتمع الأعمال خلال السنوات العشر المقبلة.

شفافية