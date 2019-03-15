«غولدن ساندز» تستعرض باقة برامجها في معرض برلين للسياحة

المصدر: دبي- البيان

تطرح «غولدن ساندز» للشقق الفندقية وهي جزء من مجموعة عبد الله أحمد الموسى، التي تعتبر أول شركة تطرح خدمات الفنادق والشقق الفندقية في الإمارات باقة من خدماتها وبرامجها السياحية والاستراتيجيات المستقبلية وعـرضت مجموعة جديدة متنوعة من الشقق بأسعار معقولة للسياح فى معرض ITB برلين السنوي 2019 أكبر معرض دولي للسياحة في ألمانيا. تسعى شركة «غولدن ساندز» للشقق الفندقية إلى مواصلة وتعزيز علاقاتها مع سوق السفر الأوروبي وتوسيع شبكة شركائها لضمان زيادة شركائها وعملائها الأوروبيين. وقال المدير العام للشركة محمد خوري مع فريق المبيعات:

هذا العام نحن إيجابيون حول زيادة الإنتاج للشركة حيث إننا نخطط لزيادة التركيز على هذا السوق لزيادة أرباح الشركة وبعد زيارة معرض برلين نحن واثقون من تحقيق المزيد من الأعمال في السوق الألماني.