«لوفتهانزا» تسجل 3 % نمواً بحركة الركاب في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة لوفتهانزا تسجيل زيادة بلغت نسبتها 3% في حركة المسافرين في الإمارات العام الماضي مقارنة بعام 2017، مسلطة الضوء بذلك على الطلب المتزايد الذي تشهده رحلاتها. وكانت شركة الطيران التابعة للمجموعة قد نقلت أكثر من 345 ألف مسافر من وإلى الدولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر، فيما تم نقل 671 ألف راكب على متن رحلات لوفتهانزا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في 2018. وخلال العام المنصرم، زادت مجموعة لوفتهانزا سعتها الاستيعابية للمسافرين على شبكة وجهاتها في الإمارات بنسبة 4%. وتشغل المجموعة حالياً 41 رحلة أسبوعية بين فرانكفورت وست وجهات في المنطقة، وهي دبي والكويت والرياض وجدة والدمام والبحرين. كما توفر شركة سويس للطيران لشبكة المجموعة 7 رحلات أسبوعية بين زيورخ والمطارات في دبي ومسقط.