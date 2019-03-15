«مبادلة» توقف التعاون مع مجموعة جولدمان ساكس

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة مبادلة للاستثمار أوقفت تعاملاتها مع مجموعة جولدمان ساكس، ما يزيد من سقوط البنك الأمريكي بعد كشف دوره في فضيحة الفساد المتعلقة بصندوق «وان إم دي بي» الماليزي.

وقال بريان لوت المتحدث باسم شركة مبادلة: «أوقفنا أي نشاط مع جولدمان ساكس حتى تتبيّن نتائج التحقيقات والقضايا». وأضاف أن الاستثناء الوحيد من ذلك هو الاتفاقات الموقّعة قبل رفع القضايا، وسوف تستمر بناءً على شروط التعاقد.

ويأتي قرار شركة مبادلة في أعقاب رفع قضايا من جانب وحدات تابعة للشركة لطلب تعويض من البنك لما أسمته «الدور المحوري» في فضيحة صندوق «وان إم دي بي».