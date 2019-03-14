تحديث حول تعليق فلاي دبي استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9

المصدر: البيان الإلكتروني

قال متحدث رسمي في شركة فلاي دبي إنه نظرًا لتعليق العمل بطائرات الشركة الـ 13 من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 في 13 مارس عقب قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني العامة، فإن أولوية الشركة هي التقليل إلى أدنى حد من تأثير ذلك على المسافرين.

وأضافت الشركة في تصريحات: "نحن ندرك أن هذا وضع استثنائي ومعقد أساسه السلامة والتنظيم. هناك عدد من العوامل الإجرائية التي تعمل عليها فرقنا ذات الخبرة العالية. وتواصل فلاي دبي العمل عن كثب مع الجهة التنظيمية وبوينج ونقدر علاقتنا الطويلة الأمد مع هؤلاء الشركاء. تبقى طائراتنا من طراز ماكس جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا للمستقبل."