«إياتا» يشيد بجائزة محمد بن راشد الدولية للطيران

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بجائزة الشيخ محمد بن راشد الدولية للطيران، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتبلغ قيمتها مليون دولار، مشيراً إلى أنها تهدف إلى إلقاء الضوء على إسهامات وجهود الدول والشركات والمنظمات والأفراد في أنحاء العالم، في نجاح صناعة الطيران.

وأضاف أن هذه الجائزة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير صناعة الطيران، ودعم مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بعدم إهمال أي دولة. وأوضح«إياتا» أن الجائزة تعتبر تمثيلاً حياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتقديراً للتميز الشامل في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، لافتا إلى أن الموعد النهائي للترشح للجائزة 31 الجاري.