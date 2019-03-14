الإمارات ضمن العشر الكبار في توظيف وإنتاجية المواهب

المصدر: دبي - وائل الخطيب

انضمت الإمارات إلى قائمة الدول العشر الكبار في سهولة استقدام وتوظيف والاحتفاظ بالقوى العاملة الموهوبة وإنتاجيتها في أسواق العمل المتنافسة حول العالم ضمن مؤشر القوى العاملة الكلي الصادر عن «ManpowerGroup»، محتلةً المركز الأول إقليمياً والمركز 9 عالمياً. واحتلت الدولة مرتبة عالمية متقدمة في مقياس الإنتاجية المتفرع عن المؤشر الكلي، إذ صعدت إلى المركز الخامس في 2018، لتحل محل كندا، تأسيساً على التحسينات التي أدخلت على كفاءة البنية التحتية، وعدد ساعات العمل الأسبوعية القياسية التي عززت رصيد الإمارات في مقياس الإنتاجية.