167 ملياراً تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية 2018

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

كشف مركز إحصاء أبوظبي عن ارتفاع قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي إلى 167 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو قدره 6.8%، مقارنة بنحو 156.2 مليار درهم في 2017.

وقال المركز في تقرير صدر أمس، إن ارتفاع حجم التجارة يرجع إلى زيادة قيمة الصادرات غير النفطية بنحو 23.8% مع وصولها إلى 27.7 مليار درهم مقارنة بنحو 22.3 مليار درهم في العام 2017، إلى جانب ارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 20.7% من 21.8 مليار درهم في 2017 إلى 26.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الواردات بنسبة 0,7 % لتصل إلى 113 مليار درهم في 2018، مقابل 112.1 مليار درهم في 2017. وحلت السعودية في صدارة الدول المستقبلة لصادرات أبوظبي خلال العام الماضي بنمو مطرد بلغت نسبته 352.6% إلى 1.13 مليار درهم بنهاية 2018، ثم الصين بنحو 279.39 مليون درهم ثم الولايات المتحدة 202.2 مليون درهم.

وذكر التقرير أنه على صعيد إعادة التصدير تصدرت السعودية أيضا بنمو قدره 61.6% إلى 326.63 مليون درهم ثم الكويت بنحو 246.73 مليون درهم ثم الصين بنحو 267.73 مليون درهم، بينما على جانب الدول التي استوردت منها أبوظبي فجاءت الولايات المتحدة بنحو 959.64 مليون درهم ثم السعودية بنحو 1.08 مليار درهم ثم اليابان بنحو 900.46 مليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن وقود وزيوت التشحيم تصدر صادرات أبو ظبي بعدما ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 154.8% خلال العام الماضي، ثم السلع الإنتاجية مع ارتفاع صادرتها بنسبة 124.6% ثم معدات النقل بارتفاع نسبته 67.7%، فيما انخفضت صادرات السلع الاستهلاكية بنسبة 11%.

وأوضح التقرير أن معدات النقل وأجزاءها وملحقاتها تصدرت السلع المعاد تصديرها حيث ارتفعت بنسبة 457% ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 32.5% ثم المعاد تصديره من السلع الاستهلاكية بنسبة 27.5%، بينما انخفض المعاد تصديره من اللوازم الصناعية بنسبة 52%. ووصلت نسبة الزيادة في الواردات من السلع الاستهلاكية نحو 35.3%.

وخلال شهر ديسمبر الماضي، ارتفعت قيمة التجارية الخارجية بنسبة 14.7% مقارنة بديسمبر 2017، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 114.2% والمعاد تصديره بنسبة 29.6%، في مقابل انخفاض قيمة الواردات بنسبة 6.9% خلال الفترة نفسها.