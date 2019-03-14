تفاهم بين «دبي للخدمات المالية» وبنك المغرب

Ⅶ دبي- البيان

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع بنك المغرب بهدف تعزيز علاقات التعاون في أنشطة الترخيص والإشراف على البنوك العاملة في مركز دبي المالي العالمي والمملكة المغربية.

وقع مذكرة التفاهم مؤخراً برايان ستايروولت، بصفته الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وعبد اللطيف الجوهري، محافظ بنك المغرب في العاصمة المغربية الرباط.

وقال ستايروولت: ستحقق مذكرة التفاهم المزيد من الشفافية حول أداء وتشغيل البنوك ذات الاهتمام المشترك. ومن خلال الحرص على تعزيز الخدمات المالية المستقرة، والارتقاء بمستوى الشفافية في مناطق اختصاص الطرفين، ستسهم مذكرة التفاهم في تعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب تقديم خدمات مالية ثنائية أقوى«.

وقال عبد اللطيف الجواهري: نؤكد التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الحكامة المؤسساتية فيما يتعلق بأنشطة مؤسسات الائتمان بالمملكة المغربية. كما نتولى الإشراف على عملياتها المصرفية الدولية بما فيها تلك المتعلقة بالمراكز المالية الدولية الرئيسية مثل إمارة دبي. ومن شأن مذكرة التفاهم الجديدة التي أبرمناها مع سلطة دبي للخدمات المالية أن تساعد في فرض الضوابط التنظيمية المهمة للحد من الجرائم المالية وتسهيل العمليات المصرفية السليمة والمنظمة عبر الحدود».

وتنص مذكرة التفاهم أيضًا على التنسيق والتعاون إزاء طلبات تأسيس فرع في مناطق الاختصاص الخاصة بكل من سلطة دبي للخدمات المالية وبنك المغرب. وإضافة إلى ذلك، سيتبادل الطرفان المعلومات ذات الصلة بالسلامة المالية للشركات المالية أو الائتمانية، والشواغل الناشئة عن الزيارات والتقارير الإشرافية. وسيعقد ممثلو السلطتين اجتماعات مخصصة لحل أي شواغل إشرافية تتعلق بأي مؤسسة عابرة للحدود في مناطق الاختصاص الخاصة بالسلطتين. وستتعاون السلطتان بشكل وثيق لتحديد أي أنشطة تتعلق بالجرائم المالية المشتبه بها من قبل البنوك ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الخدمات المصرفية غير المصرح بها، أو أنشطة غسل الأموال، أو أي انتهاكات لقوانين السوق المالية. وسيتم الإبلاغ عن أي مسائل تتعلق بأزمات وشيكة الوقوع من قبل الشركات المالية أو الائتمانية.

المذكرة السادسة

وتعتبر مذكرة التفاهم الجديدة السادسة التي وقعتها سلطة دبي للخدمات المالية مع المصارف المركزية في المنطقة، بما يعكس مستوى الثقة والمصداقية بين السلطة والهيئات التنظيمية الأخرى. وفي العام 2018، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي العماني للتعاون في الإشراف والترخيص للشركات العاملة في كلتا المنطقتين. كما تم التوصل إلى مذكرات تفاهم مع مصرف الإمارات المركزي في 2009، ومصرف لبنان المركزي في العام 2013، والمصرف المركزي الأردني في 2007. وتنتمي السلطتان لعضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية المسؤول عن تطوير وصياغة المعايير العالمية. ومن شأن مذكرة التفاهم الثنائية التي وقعت هذا الأسبوع بين السلطتين أن تعمل على تطوير هذه العلاقة، ما يعكس التزامهما بالمعايير الدولية والتعاون المشترك.