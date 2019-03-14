اختيار سارة الأميري لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة

المصدر: دبي- البيان

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة للعام 2019، الذي يضم أعضاء من الشباب الأكثر تميزاً في مجالات العمل الحكومي وقطاعات الأعمال والتكنولوجيا والمجتمع، الذين سيعملون معاً على رسم ملامح مستقبل أفضل للعالم.

وتم اختيار سارة الأميري لعضوية مجتمع القيادات العالمية الشابة، بناء على خبراتها العملية المتميزة، وما حققته من إنجازات بارزة على الصعيد المهني، والتزامها بخدمة المجتمع على المستويين الوطني والعالمي، وسعيها الدؤوب للمشاركة في صناعة المستقبل.

وأكدت سارة الأميري أن اختيارها لعضوية مجتمع القيادات العالمية الشابة يشكل نتاجاً لتوجهات الإمارات، وريادتها العالمية في مجالات استشراف وصناعة المستقبل، وتطوير البيئة الحاضنة للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعكس الأثر الإيجابي للدولة عالمياً. وقالت إنها ستعمل من خلال مجتمع القيادات العالمية الشابة على تعزيز صورة الإمارات والتعريف بتوجهاتها ورؤاها المستقبلية، وستشارك بشكل فاعل في جهود تشكيل ملامح مستقبل أفضل للإنسانية.

وانضمت سارة الأميري إلى حكومة الإمارات كوزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة في أعقاب التشكيل الوزاري في أكتوبر2017، وتشغل منصب رئيس مجلس علماء الإمارات، ونائب مدير وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في مركز محمد بن راشد للفضاء