8.3 ملايين زائر متوقع من أوروبا إلى دول التعاون في 2023

المصدر: دبي- البيان

من المتوقع ارتفاع عدد الزوار القادمين من أوروبا إلى دول التعاون بنسبة 29٪ خلال الفترة حتى 2023 بفضل وجود رحلات طيران جديدة ومباشرة، وتزايد أعداد المسافرين من جيل الألفية ومن الطبقة المتوسطة، فضلاً عن الأسعار التنافسية لتذاكر الطيران، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة قبيل انطلاقة فعاليات معرض سوق السفر العربي 2019 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل ولغاية 1 مايو.

وبحسب «كوليرز إنترناشونال» شريك الأبحاث الرسمي للمعرض، سيسافر نحو 8.3 ملايين شخص من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول التعاون عام 2023، بزيادة قدرها 1.9 مليون مسافر إضافي مقارنةً بأعداد المسافرين عام 2018.

وتوضح الأرقام الصادرة عن سوق السفر العربي 2018 أن عدد المندوبين والمشاركين في المعرض القادمين من أوروبا قد زاد بنسبة 5٪ بين عامي 2017 و2018، في حين ارتفع عدد الزوار والعارضين والمشاركين المهتمين بممارسة الأعمال التجارية مع الجهات الأوروبية العارضة بنسبة 24%. وسيرحب المعرض بأكثر من 100 جهة عارضة من أوروبا.

وتعد الإمارات والسعودية من أبرز الوجهات المفضلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للزوار والسياح الأوروبيين. ومن المتوقع أن تستقبلا 6.15 ملايين شخص و1.11 مليون زائر على التوالي بحلول عام 2023، يأتي خلفهما سلطنة عُمان بواقع 720 ألف زائر والبحرين 310 آلاف، ثم الكويت بـ 140 ألفاً.

وبالنظر إلى سوق السفر الخارجي في المنطقة، فمن المتوقع أن يرتفع حجم السفر من دول التعاون إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 50٪، حيث من المتوقع أن يزور نحو 6 ملايين شخص من دول التعاون أوروبا بحلول عام 2023.

وتشير بيانات «كوليرز إنترناشونال» إلى أن السعودية ستقود هذا النمو، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن 2.98 مليون شخص سيسافرون من السعودية إلى أوروبا عام 2023، بينما سيزور أوروبا نحو 1.73 مليون شخص من الإمارات مقابل 600 ألف كويتي و34 ألف بحريني و210 آلاف عُماني سيسافرون إلى القارة الأوروبية خلال الفترة نفسها.