«تيكوم» تتميز في المسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي- البيان

حصلت «مجموعة تيكوم»، العضو في دبي القابضة على «النسخة المتقدمة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات» من غرفة تجارة وصناعة دبي.

وتهدف هذه العلامة المتقدمة التي حصلت عليها أربع مؤسسات فقط في المنطقة حتى الآن، إلى تكريم الشركات التي تطبق ممارسات متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقام ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، بمنح مجموعة تيكوم «النسخة المتقدمة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات» عبر تسليمها لعبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم خلال حفل خاص أقيم في غرفة دبي مؤخراً.

وقال عبد الله بالهول: هذا الأمر يعكس التزامنا المستمر بدعم جهود البلاد وأهداف القيادة الرشيدة لجعل إمارة دبي من أذكى مدن العالم وأكثرها استدامة تماشياً مع رؤية دبي 2021. وتعد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من أعمالنا التي تتمحور حول تطوير القطاعات ودعم نجاح الأعمال واستقطاب أفضل المواهب.

وثمّن ماجد الغرير حصول تيكوم على الجائزة التي تعد علامة للتميز وتكريماً لجهود المجموعة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وتطبيقها لأفضل الممارسات التجارية في فئتها. وأكد أن إنجازات مجموعة تيكوم تمثل مصدر إلهام لمجتمع الأعمال في الإمارة في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن نشاطات الأعمال المتنوعة لتحقيق النمو.

وضمن حزمة مبادرات المسؤولية المجتمعية في مجال التعليم، قام شركاء مدينة دبي الأكاديمية ومجمّع دبي للمعرفة خلال العام الماضي بتقديم منح دراسية بقيمة 35 مليون درهم لأكثر من 2800 طالب وطالبة في الدولة.

كما أطلقت مجموعة تيكوم عام 2018 مبادرة «معاً نمشي» السنوية الخيرية الهادفة لدعم وتمكين فئات المجتمع المختلفة، حيث تم تنفيذ النسخة الأولى من الحدث بالتعاون مع «مؤسسة الجليلة» لدعم ورعاية أصحاب الهمم في الدولة وتفعيل دورهم المجتمعي، والنسخة الثانية في مارس 2019 لدعم ذوي التوحد بالتعاون مع مركز دبي للتوحد.

كما يؤكد ذلك المستوى المتميّز الذي وصلت إليه سياسات الموارد البشرية وبرامج تدريب وتطوير وإشراك وتكريم الموظفين لديها، وذلك بمثابة تتويج لإنجاز المجموعة عام 2017 تدريب 88% من موظفيها ضمن مساقات تعليمية مختارة وصل مجموعها إلى 180 ألف ساعة ضمن 900 برنامج تدريبي من خلال «مركز تيكوم للتعلم».