تفاهم بين أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين و«طيران»

المصدر: دبي- البيان

وقعت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، التابعة لطيران الإمارات، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للطيران (طيران)، معهد التدريب المهني غير الربحي بالسعودية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية مع التركيز على تبادل وتدريب الطيارين المبتدئين وفنيي الصيانة.

وقع المذكرة القبطان عبدالله الحمادي نائب رئيس أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، ومحمد السبيعي المدير العام للأكاديمية الوطنية للطيران بحضور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. ويؤكد التعاون المشترك الروابط القوية بين السعودية والإمارات.

وقال القبطان عبدالله الحمادي: «تدعم هذه الشراكة المواهب، ما سيساهم في تطوير صناعة الطيران في المنطقة. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع طيران ومشاركتها خبراتنا وتقنياتنا ومناهجنا المتقدمة، وتوفير منصة لتدريب وتبادل الطيارين المبتدئين والفنيين».