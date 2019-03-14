هيئة استرالية تبيع حصتها في «أرامكس» بـ 602.7 ملايين درهم

المصدر: دبي- عمرو عادل

قالت مصادر مطلعة لــ«البيان الاقتصادي»، إن هيئة البريد الأسترالية باعت حصتها البالغة 10% في شركة أرامكس للخدمات اللوجستية ومقرها دبي بقيمة 602.7 ملايين درهم.

وشهد سوق دبي المالي أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 147.37 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 4.09 دراهم للسهم. وأضافت المصادر، إن مستثمرين عدة اشتروا حصة الهيئة الأسترالية، ولكن لا يملك أي منهم نسبة 5% وبالتالي لا يحق لهم الإفصاح عن الملكية.

ويملك رجل الأعمال محمد العبار شركات استثمار اشترت في أغسطس 2016 حصة مجمعة بلغت 16.45% بشركة «أرامكس» موزعة على «ليفنت لوجيستكس» بنسبة 9.9% و«جاونا للاستثمار» 6.53%.

وكان سوق دبي أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» قبل نحو 3 أعوام لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً).

ووضع السوق شرطاً ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على المؤشر العام ولا أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً. ويقوم السوق بتنفيذ الصفقة الكبيرة المباشرة عبر نظام التداول، خلال جلسة خاصة بين الساعة الثامنة وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً.