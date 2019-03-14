مطار دبي يحتفظ بالصدارة العالمية

حافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية بحركة السفر الدولية وجاء في المركز الأول عالميا، حسب بيانات مركز المطارات العالمي.

وسجل مطار دبي نمواً في حركة السفر بنسبة 1 % العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي. وسجل المطار نمواً في حركة السفر الدولية بنسبة 1.3 %، حيث بلغ عدد المسافرين الدوليين عبر المطار 88 مليوناً و885 ألفاً و367 مسافراً عام 2018.

كما جاء مطار دبي في المركز الثالث عالمياً، من حيث حركة السفر الداخلية والخارجية معاً، بعد مطاري أتلانتا وبكين، متفوقاً على مطارات لوس آنجلس وطوكيو وشيكاغو وهيثرو، وعشرة مطارات عالمية أخرى، تقع ضمن قائمة أكثر 20 مطار إشغالاً في العالم للعام الجاري.