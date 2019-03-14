الإمارات: نعمل مع الاتحاد الأوروبي على خطة تحقق المعايير الضريبية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دولة الإمارات، التزامها بكافة الاتفاقيات والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة والمعنية بالإجراءات الضريبية، وتعمل مع كافة الأطراف المعنية وشركائها على المستوى الدولي، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لتحقيق الامتثال لهذه المواثيق.

وقال بيان لوزارة المالية، أمس، إنها تعمل حالياً مع كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي للوصول إلى خطة تحقق كافة المعايير المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة.

وأعربت عن ثقتها بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية في وقت قريب. وقالت الوزارة، إن الإمارات تتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بالتعاون في المجال الضريبي بين الطرفين.

وأكدت الوزارة، أن آثار القرار الأوروبي ستكون محدودة، ولن تؤثر في حركة التعاملات المالية والاقتصادية في الدولة، إذ ستواصل دولة الإمارات التزامها بسياستها طويلة الأمد نحو الوفاء بالاتفاقيات والمعايير الضريبية الدولية، والعمل على تحديث إطارها التنظيمي في هذا المجال.



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