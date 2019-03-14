«حرّة مطارات أبوظبي» تخفّض رسوم تأسيس الشركات 65 %

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، عن خفض رسوم تأسيس الشركات بنسبة تزيد على 65%، في خطوة تهدف لتعزيز وتحسين رضا العملاء الذي يساهم في تنافسيتها على المستوى الإقليمي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية لتعزيز البيئة التنافسية.

وتتضمن الخطوة تخفيض كافة رسوم ترخيص الشركات الجديدة، إلى جانب حصول المنطقة الحرّة على إعفاء لها ولعملائها من التسجيل العقاري «توثيق»، واستبعاد ضريبة القيمة المضافة في مناطق محددة لممتلكات عملائها.

وبالتوازي مع ذلك تقوم المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي بتطوير عملياتها وإجراءاتها، بهدف تخفيض الوقت المستلزم للتسجيل، مما يسمح للعملاء من بدء أعمالهم بأقل التكاليف والوقت اللازم.

مزايا تحفيزية

وقال برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تأتي هذه الخطوة نحو تخفيض الكلفة والوقت من خلال العديد من المبادرات والإجراءات والمزايا التحفيزية التي من شأنها تشجيع المؤسسات والشركات لتأسيس حضور لها في أبوظبي، بما يضمن النمو المستدام في كافة القطاعات الاقتصادية».

وقال روان مايكل كيلي نائب الرئيس الأول للمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي: «جاء خفض تكاليف تأسيس الشركات والإعفاء من «توثيق» من خلال مقارنة شاملة لتقييم خدمات المنطقة الحرّة وتكاليفها وبيئة الأعمال التي توفرها، كما يضمن تلبيتها لمتطلبات واحتياجات المستثمرين الحاليين والجدد بشكل متنافس في المنطقة».

وأضاف: «تقدم المنطقة الحرة خدمات مميزة تأخذ في عين الاعتبار المناخ الاقتصادي، لتزوّد العملاء بطرق أكثر سهولة لتأسيس حضور فيها بهدف تعزيز نمو أعمالهم والمساهمة في ازدهار إمارة أبوظبي في آن معاً، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المحلي، ودعم استدامة الاستثمار الأجنبي المباشر».

وخفضت المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي رسوم ترخيص الشركات الجديدة خلال 2019 و2020.