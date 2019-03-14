دبي الأولى عالمياً في جذب الاستثمارات للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) للذكاء الاصطناعي والروبوتات، في حين حلّت دولة الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية العالمي متجاوزة كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

واجتذبت دبي خلال الفترة من 2015 إلى 2018 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 21.6 مليار دولار في عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة، شملت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 5.7 مليارات دولار و3.9 مليارات دولار على التوالي.

تم إصدار هذه الأرقام فيما يتعلق بملتقى الاستثمار السنوي (AIM 2019)، الذي يعقد في الفترة من 8 إلى 10 أبريل المقبل في دبي.

وجهة للتقنية

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: «يعد النمو في المجال الرقمي أمراً مهماً لنمو الاقتصاد وهذا يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى وضع الدولة في مقدمة الوجهات الجاذبة للاستثمارات التكنولوجية في العالم».

تقييم المحفزات

وخلال ملتقى الاستثمار السنوي، سيقوم الخبراء بتسليط الضوء على الاستراتيجيات والآليات لتعزيز الحلول التقنية لرسم الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى تسليط الضوء على المحفزات الداخلية والخارجية لتشجيع الشركات على تبني هذه الحلول. كما سيوفر الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام فرصاً للحكومات والمؤسسات الخاصة لإطلاق مشاريعها وترويجها لشريحة متنوعة من الجهات الاستثمارية حول العالم.