«فلاي دبي» تدشّن خدماتها إلى طشقند

المصدر: طشقند - البيان

دشنت «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة بين دبي والعاصمة الأوزبكية طشقند لتكون بذلك أول ناقلة من الإمارات توفر رحلات مباشرة إلى أوزبكستان.

وحملت الرحلة الافتتاحية التي هبطت في مطار طشقند الدولي في العاصمة الأوزبكية وفداً رفيع المستوى من الإمارات برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وضم ممثلين عن غرفة دبي وعدداً من القطاعات الاقتصادية الأخرى وعدداً من الإعلاميين. واستقبل الوفد الرسمي نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية شهرت فافييف والسفير فوق العادة ومفوض الإمارات لدى أوزبكستان محمد المحيربي.

وأكد وزير الاقتصاد أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الإمارات تتمتع بمكانة رائدة في خريطة النقل الجوي العالمية وهي مركز مهم لتعزيز رحلات الربط الجوي من خلال مطاراتها الدولية المتطورة وشركات الطيران التي تتمتع بسمعة عالمية وشبكة واسعة من الوجهات.

وقال إن قطاع الطيران المدني يشكل ركيزة أساسية في الرؤية التي تبنتها الإمارات بتوجيه من قيادتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة شراكات مع مختلف الدول النامية. ويعتبر هذا القطاع أيضًا إحدى القنوات الرئيسية لزيادة معدلات التجارة والاستثمارات وتعزيز السياحة والتبادل الثقافي.

وأضاف أن افتتاح خط فلاي دبي المباشر بين دبي وطشقند يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع الشراكات الاقتصادية للإمارات مع منطقة آسيا الوسطى وتمكين مجتمع الأعمال في البلدين من تعزيز الاتصالات.

والزيارات التي تساعد على خلق الفرص مثل إقامة المشاريع والمبادلات التجارية التي تعود بالفائدة على كل من الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان. وأشاد المنصوري بدور فلاي دبي الرائد في دعم الربط الجوي للإمارات مع وجهات عالمية جديدة، الأمر الذي سيدعم بدوره نمو الاقتصاد الوطني.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن أوزبكستان شريك تجاري مهم للإمارات، ويمثل بدء الرحلات إلى طشقند خطوة مهمة في تعزيز علاقات التعاون التجارية بين البلدين. نحن فخورون بأن نكون أول ناقلة من الإمارات تطلق رحلات مباشرة بين دبي وطشقند، لنفتتح سوقاً آخر غير مخدوم في وسط آسيا انطلاقاً من رؤية دبي لتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة.

وبدأت فلاي دبي رحلاتها إلى وسط آسيا في 2010 وتحولت المنطقة إلى شريك تجاري مهم مع تنامي الطلب على السفر والسياحة. ونمت أعداد الليالي السياحية للزوار من أوزبكستان في دبي إلى 6.3% في العام الماضي مقارنة بـ 2017، كما أن أوزبكستان رسخت نفسها كرابع أكبر سوق للسياح إلى دبي من المنطقة.

وستكون الوجهة الجديدة ضمن اتفاقية الشراكة مع طيران الإمارات. وستخدم فلاي دبي الوجهة الجديدة بواقع خمس رحلات أسبوعياً انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي تتحول إلى رحلة يومياً اعتباراً من 31 مايو 2019.

ومع بدء الرحلات إلى طشقند، ستوفر فلاي دبي 33 رحلة أسبوعية إلى 7 محطات في آسيا الوسطى، تشمل عشق أباد في تركمانستان، بيشكيك في قيرغيزستان، دوشانبي في طاجيكستان، ألماتي وأستانا وشيمكنت في كازاخستان. وتغطي شبكة فلاي دبي المتنامية أكثر من 90 وجهة في 47 دولة.