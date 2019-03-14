منتدى العين لتطوير الأعمال يركّز على الذكاء الاصطناعي

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

اختتمت أمس، فعاليات منتدى العين لتطوير الأعمال، الذي عقد في نسخته الأولى تحت شعار «الذكاء الاصطناعي: دوره وتأثيره في دعم وتطوير مجالات الأعمال»، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرع العين بمركز العين للمؤتمرات. وركز المنتدى على التعريف باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والقطاعات الحيوية المرتبطة به، خاصة قطاع بيئة الأعمال ومجتمعاتها في إمارة أبوظبي ومنطقة العين. وحفل اليوم الأخير بمشاركات فعالة من مختلف الجهات والقطاعات في أبوظبي.

وقال محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: استعرض خبراء ومتخصصون ورياديون مجالات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم الجودة والامتياز والابتكار وتقنيات الجيل الرابع والثورة الصناعية، وجاء ذلك بهدف نشر التوعية بأهمية هذه البرامج ودورها الكبير والهام في دعم وتطوير مؤسسات وشركات القطاع الخاص تحديداً، والقطاع الحكومي بشكل عام.

وأكد الدكتور مبارك حمد العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن شعار المنتدى جاء تجسيداً للتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه القيادة الرشيدة، والذي يهدفُ إلى تطوير القطاع الخاص وتثقيفه، وتعريفه بالمستجدات الاقتصادية خاصة تقنيات الجيل الرابـع وعلـى رأسـها الـذكاء الاصـطناعي.