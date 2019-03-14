أحمد الشيخ رئيساً لمجلس إدارة «حوكمة»

المصدر: دبي- البيان

أعلن «معهد حوكمة»، لحوكمة الشركات، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، اختيار الدكتور أحمد الشيخ رئيساً لمجلس إدارة «معهد حوكمة»، ليحل مكان الرئيس المنتهية ولايته المهندس حمد بوعميم.

كما تم تعيين علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي - قطاع العمليات في مركز دبي المالي العالمي، عضواً في مجلس إدارة المعهد.

وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ «معهد حوكمة»: يضيف الدكتور أحمد الشيخ خبرة كبيرة على هذا الدور، بصفته رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس متمرس، فضلاً عن كونه عضواً في العديد من المجالس والهيئات الاستشارية. وشارك مشاركة فاعلة مع «معهد حوكمة» منذ انضمامه إلى مجلس الإدارة منذ أكثر من عام.

كما نرحب بأحدث عضو في مجلس الإدارة، علياء الزرعوني، التي شغلت العديد من المناصب العليا في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وستضيف بالتأكيد الكثير من القيمة إلى «معهد حوكمة»، لتصل بنسبة النساء في مجلس إدارة المعهد إلى 40 %.

والدكتور أحمد الشيخ، هو العضو المنتدب لمجموعة حسن بن الشيخ، التي تستثمر في قطاعات الطباعة والتصنيع والعقارات. وبالإضافة إلى خبرته التي تصل إلى 35 عاماً في المجموعة، شارك في العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما في ذلك دوره كرئيس مجلس إدارة دوكاب، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسابقاً رئيس مجلس شركة دوكاب إتش في، ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي.