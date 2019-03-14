3 رافعات متحركة لميناء بربرة

المصدر: بربرة (أرض الصومال)- البيان

أعلنت «موانئ دبي العالمية - بربرة» عن تزويد الميناء بثلاث رافعات متحركة بقيمة 12 مليون دولار أمريكي (44 مليون درهم). يأتي ذلك في إطار خطة تحويل ميناء بربرة إلى مرفق محوري في القرن الأفريقي.

ومن المتوقع أن تسهم ترقية المرافق الحيوية في الميناء وتزويده لرافعات حديثه إلى مضاعفة إنتاجيته وتعزيز فعالية العمليات التشغيلية بالإضافة لضمان أداء واستمرار العمل بالميناء خلال فترة هبوب الرياح الموسمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتوظيف خبراتها العالمية ومعارفها في تطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيات في جمهورية أرض الصومال وذلك من خلال تطوير الميناء وتعزيز القدرات فيه حيث قامت منذ عام 2017 بتزويده بأكثر من 25 مركبة ومعدات مناولة حاويات من أحدث الطرازات.

وقال سهيل البنا، الرئيس التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تزويد ميناء بربرة بالمعدات الجديدة التي سيتم تشغيلها قريبا، خطوة استراتيجية هامة تسهم في تعزيز أداء المرفق وتمكينه من خدمة المزيد من السفن إضافة إلى دورها في مضاعفة الإنتاجية وتدفق التجارة إلى البلاد والمنطقة.

وفي إطار حرص شركة»موانئ دبي العالمية«على نقل الخبرات ونشر المعرفة، قامت الشركة بإرسال موظفين»موانئ دبي العالمية - بربرة«من مواطني جمهورية أرض الصومال لتلقي التدريبات اللازمة لتشغيل الرافعات الجديدة بدبي بالإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن برنامج شامل لتطوير المهارات المحلية. وجدير بالذكر انه في عام 2018 تم تدريب أكثر من 2700 عامل ومتعامل مع الشركة من جمهورية أرض الصومال.