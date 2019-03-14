«دبي الذكية» تحصد جائزة بمعرض «ساوث باي ساوث ويست»

المصدر: دبي - البيان

حصدت دبي الذكية جائزة «الابتكار التفاعلي» التي تقدمها شركة كي بي إم جي المتخصصة بالتدقيق والضرائب والاستشارات الدولية في معرض ومؤتمر «ساوث باي ساوث ويست 2019»، والذي اختتمت دبي الذكية مشاركتها الناجحة في نسخته الـ 22، التي أقيمت في تكساس بالولايات المتحدة مؤخراً.

ومن خلال جناحها في المعرض، استعرضت دبي الذكية تطورات وإنجازات «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» التي تم إطلاقها في فبراير 2018 بهدف تحويل حكومة دبي إلى رقمية بالكامل، ونقل جميع المعاملات الخارجية والداخلية المطبقة في الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى منصات رقمية بحلول عام 2021.

وقدمت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية والتي ترأست وفد دبي الذكية إلى الحدث، جلسة نقاشية بعنوان «هل يمكن للتكنولوجيا الناشئة جعل المدن خالية من الورق بنسبة 100%؟»، حيث سلطت الضوء على «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، وجهود إمارة دبي للاستفادة من التقنيات الناشئة مثل: البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، لتحويل المدينة إلى لا ورقية بالكامل، عبر تصميم تجارب استثنائية لجميع سكان وزوار دبي.

وقال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: هذه الجائزة إنجاز لدولتنا ولدبي، وما يميز استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية هو أنه تم تصميمها بناء على طبيعة احتياجات الناس بدبي في المستقبل وتكاملها وشموليتها، بحيث لم نركز على المعاملات الحكومية بشكل منفصل، ولكن حوّلنا الخدمات لرحلات متكاملة تمكّن المتعاملين من الحصول على خدمة تجربة سعيدة، والأهم الذي جعل الاستراتيجية تستحق هذه الجائزة العالمية هو تفوقها بأنها قيد التطبيق، ونتجت عنها خدمات متوفرة حالياً رغم مرور عام فقط على إطلاقها.