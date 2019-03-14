40 مليون دولار صفقات معرض دبي الدولي للأخشاب خلال يومين

المصدر: دبي - البيان

شهد اليومان الأولان من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2019 صفقات بقيمة 40 مليون دولار، ما يمثل 40 % من قيمة معروضات المكائن التي استعرضها المعرض الذي تختتم فعالياته اليوم الخميس (14 مارس) في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

من جهته قال وليد فرغل، المدير التنفيذي لشركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، الجهة التنظيمية لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب: «كان هناك طلب ثابت على المنتجات الخشبية في المنطقة. وتعد المنتجات الخشبية المصنعة ليست فقط صديقة للبيئة، ولكن أيضا فعالة من حيث التكلفة.

وفي هذه النسخة من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، هدفنا إلى التركيز على الابتكارات الجديدة في صناعة الأخشاب والتي تضمن كفاءة التكلفة وجودة أفضل وقيمة أكبر للصناعة».

ويعد معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب منصة رائدة يعرض أحدث المنتجات الخشبية والأخشاب المصنعة والآلات والماكينات والتكنولوجيا الحديثة في صناعة الأخشاب؛ وقد شهد المعرض مشاركة أكثر من 1000 زائر من الشركات الرائدة خلال أول يومين من الفعاليات.