الإمارات ضيف شرف معرض «وافيكس 2019» في جدة

المصدر: دبي - البيان

تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومن خلال وفد الدولة في معرض ومؤتمر وافيكس 2019 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

حيث ستكون دولة الإمارات ضيف الشرف للمعرض هذا العام، وذلك انطلاقاً من أواصر التعاون والتكامل الشامل بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. حيث يترأس وفد الدائرة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي، وضم عددًا من القيادات، وبمشاركة عدد من شركات التطوير العقاري والجهات المعنية بمشاريع البيع على الخارطة.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، تأكيدًا لحرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي القائم بينهما بشكل فعال، وتوحيد الجهود للارتقاء بالعمل المؤسسي وخدمة المتعاملين بكافة الفئات، لما لذلك من انعكاس إيجابي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

واتفق الطرفان بموجب المذكرة على دعم وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف المهنية في مختلف مجالات العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات بهدف الوقوف على أفضل سبل الاستفادة منها وتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل كل طرف، وذلك لرفع كفاءة العمل وخدمة الأهداف الاستراتيجية للطرفين وفق أرقى المعايير العالمية.

وقال بن مجرن في الكلمة الرئيسية لضيف الشرف: «نعرب عن سرورنا للمشاركة في هذا الحدث بعد أن مثلنا دولة الإمارات، كضيف شرف، لنحظى بالاستقبال الكريم والاهتمام العالي من قبل المنظمين ومعالي وزير الإسكان في المملكة العربية السعودية.

إن هذه المشاركة تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية مع المملكة، وتفسح المجال أمام تبادل الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات، بما يعود بالنفع على القطاع العقاري في الدولتين الشقيقتين، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة لن نتوانى عن التعاون في أي محفل تكون المملكة فيه طرف».

وسجلت مشاركة أراضي دبي نجاحًا ملحوظًا من خلال توفيرها منصة عرضت فيها العديد من خدماتها المبتكرة لخدمة أنشطة البيع على الخارطة، وتسليط الضوء على إجراءاتها وتشريعاتها لضمان سوق مستقر وشفاف لجميع الأطراف مثل «تطبيقات الخدمات الذكية»، وعلاوة على ذلك، شارك عدد من المسؤولين في إلقاء كلمات رئيسية في الجلسات التي نظمها المؤتمر.