هيئة تنظيم الاتصالات تكرم «لبيان» ضمن شركائها الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كرمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس، صحيفة «البيان» ضمن شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص، وتسلم الزميل عادل الراشد مدير تحرير مكتب البيان في أبوظبي درع التكريم، على هامش الخلوة السنوية الخامسة للهيئة .

والتي عقدتها في فندق روتانا السعديات - أبوظبي، ويأتي هذا التكريم تأكيداً على أهمية الشراكة بين الهيئة والجهات الحكومية والخاصة في تحقيق الأجندة الوطنية للدولة ورؤيتها 2021، في مجال الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والوصول إلى الريادة في تقديم الخدمات، وتعزيز التكاملية في تحقيق الأهداف، وتحقيق رؤية الهيئة بأن تكون الإمارات دولة رائدة عالمياً في تقنية المعلومات والاتصالات.

دعم

بدأ حفل التكريم بكلمة ألقاها حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، شكر فيها الشركاء، وجميع الجهات التي دعمت الهيئة في تعزيز حضور الدولة على المستوى العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكداً على أهمية الشراكات الاستراتيجية لتحقيق رؤية وأهداف الدولة في الريادة العالمية، والسعادة والرخاء لمجتمع الإمارات، وأضاف المنصوري بالقول:

«شركاؤنا الأعزاء، كنتم معنا في محطاتنا السابقة، ونريدكم أن تكونوا معنا في المستقبل أيضاً، لمواجهة التحديات المقبلة ــ) حاجتنا اليوم أكبر من أي وقت مضى للعمل كفريق واحد... فالتحديات كبيرة.. والمهمات جسيمة. الهيئة تحمل أعباء كبرى... فهي مسؤولة عن تنظيم القطاع.

خطط

وكرمت الهيئة خلال اللقاء الجهات الحكومية الشريكة في عملية التحول الذكي، فضلاً عن شركات القطاع الخاص، والمشغلين، وشركات تكنولوجيا المعلومات وغيرها، والتي كان لتعاونها أثر واضح في نجاح الخطط الاستراتيجية للهيئة في الانتقال بالدولة إلى الريادة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق رؤيتها في أن تكون الإمارات دولة رائدة عالمياً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما كرمت الهيئة شركاءها الاستراتيجيين في تنظيم فعاليات النسخة العشرين من مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وشمل التكريم رواد قطاع السياحة الحاصلين على تصنيف استثنائي بحسب مبادرة»تصنيف جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأماكن السياحية«، وهي جزء من مبادرة»إسعاد" والتي تأتي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.