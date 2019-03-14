«ليفا» تضيف 178 غرفة فندقية بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

شهدت دبي مؤخراً افتتاح فندق «ليفا» أحدث فروع سلسلة الشقق الفندقية، ضمن مركز مزايا للتسوق في شارع الشيخ زايد، ويضم الفندق الجديد 178 شقة فندقية مجهزة بالكامل بديكورات وتصاميم وتجهيزات مميزة.

وقال جيه إس آناد الرئيس التنفيذي لفنادق ليفا: تقدم ليفا بيئة إقامة تمزج بين التصميم والتكنولوجيا معاً، وتنقسم الغرف ذات التصميم الفني إلى 3 أنواع مختلفة:

استوديو وشقة بغرفتين نوم وغرفة معيشة ومطبخ وشقة بغرفة نوم واحد وغرفة معيشة ومطبخ، ويضم الفندق 162 شقة استوديو منها 19 شقة تطل على برج خليفة ويُطلق عليها استوديو البرج، وبالنسبة للنزلاء الذي يبحثون عن غرفة واسعة يضم الفندق 16 شقة بغرفة نوم واحدة وجناح البرج الذي يطل مباشرة على برج خليفة، علاوة على ذلك تتميز كل غرفة في هذا الفندق بتصميم مُعد بعناية فائقة ليتيح خيارات متعددة لراحة النزيل، ويقدم حمام السباحة في سطح الفندق للنزلاء فرصة الاسترخاء.

وقال: كلمة ليفا «Leva» مشتقة من الكلمة اللاتينية «Levatio» التي تعني الراحة، وهذا الفندق يأتي تجسيداً لهذا المفهوم.